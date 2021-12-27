2021/12/27 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، وتختلف طقوس الاحتفال من بلد إلى آخر، ويستعرض هذا التقرير أغرب احتفالات “الكريسماس” حول العالم.ويوافق 25 من ديسمبر من كل عام، ذكرى مولد السيد المسيح أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباك العنكبوت وطعام الموتى..



أغرب احتفالات “الكريسماس” المركز الخبري الوطني.

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