2021/12/27 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا المركز الخبري الوطني.

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