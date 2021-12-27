انخفاض كبير بمعدل الوفيات والإصابات بالجائحة في العراق - عاجل

2021/12/27 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 435 شخصاً للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 22912 شخصا".

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