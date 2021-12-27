لا تنتظر بداية العام الجديد.. 10 نصائح من مدرب مشاهير هوليوود للحفاظ على لياقتك

2021/12/27 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يجلب موسم الأعياد الكثير من الفرح والسعادة، ولكنه في الوقت ذاته قد يكون وقتًا صعبًا للحفاظ على صحتك ولياقتك.

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