الديوانية يعود بفوز ثمين من السليمانية وتعادل القوة الجوية وزاخو في الدوري الممتاز

2021/12/27 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت ثلاث مواجهات كروية، اليوم

الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة

عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب زاخو مباراة فريقه زاخو مع

ضيفه فريق نادي القوة الجوية، وانتهى

اللقاء بالتعادل السلبي

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