بعد مصادقة القضاء على النتائج.. مصدر يكشف موعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان

2021/12/27 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، الاثنين بأن مجلس

النواب العراقي سيعد جلسته الاولى

الشهر المقبل.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن البرلمان العراقي الجديد

سيعقد أولى جلساته يوم الاثنين الموافق

العاشر من كان

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