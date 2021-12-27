2021/12/27 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت المحكمة الاتحادية، الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية 2021، بعد البت بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.وقال مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، ان "المحكمة الاتحادية صادقت رسميا على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، وذلك بعد أن بتت بالطعون والشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات

وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها الفاصل بشأن دعوى هادي العامري في إلغاء نتائج الانتخابات.

وقال مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، إن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكدة انه "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي".

واضاف، ان "مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".

واوضح المراسل، ان "المحكمة أجلت البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة الاء طلباني الى يوم 16 كانون الثاني المقبل، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا".

واشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية طلبت المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها".

وتابع المراسل، انه "لايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة، ووفقا لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5% يصار لعد وفرز يدوي"، مبينا ان "المفوضية خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات وقرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة لا تقبل الطعن".

وبحسب مصدر مطلع لـ NRT عربية، فانه "سيكون هناك قرار اخرى يصدر بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).