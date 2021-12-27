الكاظمي يشدد على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة الاستخبارية

2021/12/27 | 16:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021.وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه قدم المؤتمر عدداً من الإيجازات للفعاليات والمهام التي …

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