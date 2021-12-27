أسعار الغاز في أوروبا تواصل الانخفاض

2021/12/27 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تواصل أسعار الغاز في أوروبا التراجع، وانخفضت خلال تعاملات، اليوم الاثنين، دون مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.وتراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 1064 دولارا […]

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