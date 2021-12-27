2021/12/27 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة من بينتون بيتش محطمة وحزينة بعد موت أحد أحبائهم إثر حادث على طول الطريق السريع الفيدرالي الشمالي في بينتون بيتش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موت طفل أمريكي أسود في حادث دراجة ترابية بعدما حاولت الشرطة توقيفه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موت طفل أمريكي أسود في حادث دراجة ترابية بعدما حاولت الشرطة توقيفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).