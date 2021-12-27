2021/12/27 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، أوصحى خبراء بضرورة التخلي عن الكمامات القماشية واستخدام كمامات أعلى جودة، وذلك بالنظر إلى سرعة انتشار هذا المتحور وزيادة فهم العلماء لطريقة انتشار فيروس كورونا بشكل عام، وفق تقرير لشبكة "سي أن أن".

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