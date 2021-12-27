الصحة تسجل 166 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/27 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 166 اصابة بـ وباء كورونا و 435 حالة شفاء اضافة الى وفاة 9 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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