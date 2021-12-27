2021/12/27 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور تسع سنوات على وصول المواطن الأسترالي، نعوم هربرت (44 عاما)، البلاد، لا تزال السلطات الأسترالية تمنعه من مغادرة البلاد، بل إنه محظور من السفر لمدة ثمانية آلاف عام، وبالتحديد حتى 31 ديسمبر 9999، رغم أنه لم يرتكب جرما، بحسب ما أفادت صحف إسرائيلية وأسترالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل حتى عام 9999) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل حتى عام 9999) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).