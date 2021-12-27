العراق.. المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية ورفض دعوى إلغائها

2021/12/27 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت المحكمة العليا في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية خلال جلسة عُقدت الإثنين، وردت دعوى إلغاء نتائجها

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