حرية التعبير أمام المحاكم الاستثنائية - غدي صالح

2021/12/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غدي_صالح "حساسين الجماعة يا عمي، وبيقولوا نحنا النساء حساسين!"، تعلق الستاند آب كوميديان اللبنانية شادن فقيه، على مذكرة الجلب الصادرة بحقها على خلفية "مؤامرة الفوط الصحية على سمعة الأمن العام".استدعاءٌ جديد تبلغت به شادن فقيه من المحكمة العسكرية لمثولها في حزيران/يونيو 2022، على خلفية اتهامها بـ"المسّ بسمعة المديرية العامة لقوى الأمن والتحقير".وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أيار/مايو 2021، ......





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