فيلم -رحلة المائة قدم - يكشف الهوة في الثقافات بين الشعوب - علي المسعود

2021/12/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود (The Hundred-Foot Journey)الطعام يعكس ثقافات الشعوب وعاداتها، وعلى صعيد آخر ليس فقط مصدراً للصحة والطاقة، لكنه يعكس أيضاً عادات الشعوب وثقافتها على مر العصور.



ولكل الشعوب ثقافاتها المختلفة، ومن ضمنها ثقافة الأكل، التي هي واحدة من هذه الثقافات الهامة جداً، فلكل شعب ثقافة خاصة في طبيعة الطعام الذي يتناوله وطبيعة طبخه .



والطعام في الثقافة الغربية كما هو في ثقافات عديدة يقترن بقدر من البهجة كما يؤ ......





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