تفجير الثقافة العربية الإسلامية من الداخل - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي مثلت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ذروة التدهور والاضمحلال في الثقافة العربية، حين برهنت كيف تحولت إلى ما يشبه الوباء الفتاك الذي لا يكتفي بحامله، لكنه قابل لتجاوز حدوده الجغرافية إلى مناطق بعيدة أخرى حول العالم.



هؤلاء الذين طاروا ليفجروا أنفسهم في آخرين بعيدين عن لم يحملوا في أذهانهم أي مبررات أو أهداف معقولة، مجرد أماني وهمية وكراهية وأحقاد عمياء.



والطريقة التي نفذوا به ......





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