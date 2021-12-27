المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم

2021/12/27 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأثنين، حول قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.وقال المالكي في تدوينة على “تويتر”، “كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود”.

واضاف : “ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية .

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