افتتاح كهرمانة في باريس بمناسبة تأسيس مئوية الدولة العراقية

2021/12/27 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، افتتح القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق كاظم الركابي، يوم امس الأحد، معرض جمعية كهرمانة للفنون في باريس تحت عنوان “كهرمانة سفيرة الفن والإبداع والجمال”، ضم أعمالاً لمجموعة من الفنانات التشكيليات العراقيات على قاعة “Galarie Terrain Vagh”.

وقالت رئيسة الجمعية الفنانة ملاك جميل،إن “المعرض سيستمر لغاية الثاني من كانون الثاني 2022 وهو يأتي ضمن حراك جمعية كهرمانة الإبداعي المتواصل وتنظيمها الأنشطة الثقافية والفنية داخل وخارج العراق، بهدف مد جسور التواصل الثقافي والفني بين فناني العراق والعالم للنهوض بالتنمية الثقافية والفنية”.

وأضافت: “شاركت في المعرض نخبة من أعضاء الجمعية بينهم ملاك جميل وخالدة حاتم وحميد العقابي وثائرة المياحي وسميرة الخياط ومنذر المدفعي ولمعان الأغا، وكان حفل الافتتاح قد أقيم برعاية القائم بالأعمال في سفارة العراق في باريس كاظم الركابي”.

وتابعت: “تلقت جمعية كهرمانة دعوات من مديرة بلدية باريس لإقامة معرض فيها، وكذلك مديرة جمعية ابن رشد الثقافية، ومدير كاليري لامارتا، ومديرة كاليري بيالانس التي دعت الجمعية لإقامة معرض في الكاليري الخاص بها، كما حضر رئيس المنتدى العربي الاوربي حميد العقابي، والشاعر الجزائري عمر مرياش، والفنانان غني العاني وجون كلود اورفلي، والكاتب التونسي علاء الدين السعيدي”.

وبينت: “يعد هذا المعرض فرصة لتبادل التجارب والخبرات وخلق فضاء للقاء والتعارف بين الفنانين العرب والأوربيين والفرنسيين، والإسهام في إغناء الحقل الفني العربي والانفتاح على ثقافة الآخر من خلال الفن التشكيلي، وهو ليس الأول من نوعه الذي تقيمه “كهرمانة” في باريس إذ سبقته معارض أقيم بعضها تحت عنوان “من برج بابل الى برج إيفل” و”إبداعات فنية من برج بابل إلى برج إيفل” بمشاركة خمس وثلاثين فنانة وفناناً، وكانت له أصداء وردود أفعال مهمة لدى الأوساط المعنية والجاليات العراقية والعربية”.

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