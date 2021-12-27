2021/12/27 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت منطقة كرموز غرب الاسكندرية في مصر جريمة مأسوية، حيث قام سائق مذبحة بالتعدى على جيرانه بسلاح أبيض (سكين كبير) ما أدى إلى مقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين.وتبين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مأساوية تهز مصر المركز الخبري الوطني.

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