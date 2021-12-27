2021/12/27 | 17:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج تعلن زيادة اعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/27 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن زيادة اعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تعلن زيادة اعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).