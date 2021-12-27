العذاري ينشر صورة للصدر احتفالاً بالمصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نشر حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية، الإثنين، صورة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أول موقف بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

وأظهرت الصورة، الصدر أثناء أداء مراسم الصلاة والدعاء في ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف.

وكتب العذاري تعليقًا مقتضبًا تحت الصورة قال فيه، "الآن من حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام). شكرًا لله تعالى".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2021.

وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".

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وصدر القرار بعد ردّ الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن "إلغاء نتائج الانتخابات"، فيما وجهت دعوة للبرلمان المقبل.

ورفضت المحكمة أيضًا طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، كما ردّت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

ودعت المحكمة الاتحادية العليا البرلمان المقبل إلى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرًا"، كما ردّت المحكمة، الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لميليشيا الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل 48 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.

ومنذ أكثر من شهر ونصف، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الميليشيات الشيعية المسلحة، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدويًا.

ويعترض "الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة باستثناء التيار الصدري، نتائج الانتخابات بدعوى أنها "مزورة".

ووصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 في المئة، وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.

ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعدًا، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ37 مقعدًا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدًا.

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