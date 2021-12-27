عين تركيا وقطر على بوابات أفغانستان.. تحديات تعترض

2021/12/27 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحرك قطر وتركيا منذ أيام على أكثر من مسار بخصوص الملف الأفغاني، وتشكل المعلومات التي انتشرت مؤخرا عن نيتهما تشغيل المطارات هناك محطة بارزة، من شأنها أن تفرض معادلة جديدة، بحسب حديث محللين من الدول الثلاث.

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