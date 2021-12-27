كابوس للسائقين.. شاهد عاصفة ثلجية تتسبب بحوادث سيارات وتحجب الرؤية بشكل تام

2021/12/27 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت حوالي 20 سيارة لحوادث تحطم في شمال غرب ولاية نيفادا الأمريكية، حيث أبلغ السائقون عن ظروف تدني مستوى الرؤية لما يقرب من الصفر بسبب عاصفة ثلجية قاسية.وفقا لمكتب عمدة مقاطعة واشو في الولاية.

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