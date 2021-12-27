بالوثائق.. المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.

وفي وقت سابق، ردت المحكمة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.

للإطلاع على قرار المصادقة كاملاً ادناه نص القرار:

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