إرهاب الإنسان..بقانون إزدراء الأديان! - باهر عادل نادى

2021/12/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باهر_عادل_نادى من الواضح لكل ذي عينين إننا نعيش عصر انحطاط تاريخي غير مسبوق، فصحيح أن الإنسان المصري مر عليه الكثير من المحن، من مجاعات و احتلال واستبداد ، و لكننا اليوم نرى –و بكل صراحة- إننا نحيا عصر اضمحلال شامل غير مسبوق، بل و ربما تكون هذه أسوأ حقبة زمنية في تاريخ مصر الحديث.حيث إننا الآن نعيش في كنف سلطة مستبدة غشيمة غاشمة لا تطيق أي أَحَدًا ولا تستمع ولا تناقش ولا تحاور أحداَ بل تقمع وتسجن وتظلم وتبطش ......





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