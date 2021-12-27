2021/12/27 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الى الاسراع بتشكيل الحكومة.جاء ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.وقال الصدر في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني”: “الحمدلله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد المصادقة على نتائج الانتخابات..



الصدر يدعو للاسراع بتشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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