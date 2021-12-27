شابها الكثير من التزوير.. حديث للعامري: لو قدمت الاعتراضات لأي محكمة لكانت النتيجة معلومة!!

2021/12/27 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال العامرين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

وأضاف، أن "الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة ، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات".

وأردف: "مع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا بوقت سابق اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب 2021.

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