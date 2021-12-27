2021/12/27 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت محكمة مصرية، الاثنين، بسجن 11 شخصا بأحكام متفاوتة، بعد إدانتهم في قضية خلية الإرهابي هشام عشماوي الذي أُعدم في مارس 2020، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة.وجاء في الأحكام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



أحكام بسجن 11 شخصا في خلية هشام عشماوي المركز الخبري الوطني.

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