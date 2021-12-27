هيئة الحج تعلن تفويج أكثر من 67 ألف معتمر خلال الموسم الحالي

2021/12/27 | 17:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، لوغ عدد المعتمرين المفوجين الى الديار المقدسة أكثر من 67 ألف شخص.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “67 ألف و766 معتمرا اشرفت على تفويجهم الى الديار المقدسة منذ بدء رحلات العمرة في الموسم الحالي”.وأشارت الى ان “المعتمرين تم تفويجهم …

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