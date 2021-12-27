الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2021/12/27 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الاثنين، بمصادقة المحكمة

الاتحادية العليا على نتائج

الانتخابات، داعياً الى الإسراع بتشكيل

حكومة اغلبية وطنية.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه وكالة

نون الخبرية

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