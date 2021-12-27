جهاز مكافحة الارهاب يقتل

2021/12/27 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين،

مقتل "ارهابيين" اثنين من عناصر داعش

خلال اشتباكات في جبال حمرين بديالى،

مشيرة إلى أن العثور على وكر للتنظيم

بداخله اثنين من المختطفين أحدهما

مقتول والآخر مصاب.

وقا

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