هيئة الحج تعلن عدد المعتمرين خلال الموسم الحالي

2021/12/27 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم

الاثنين، عدد المعتمرين خلال الموسم

الحالي.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "الهيئة العليا للحج

والعمرة أعلنت بلوغ عدد المعتمرين

المفوجين الى الديا

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