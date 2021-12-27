الجن النووي الإيراني يخرج من عنق الزجاجة

2021/12/27 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجنّ النووي الإيراني يخرج أمامنا من عنق الزجاجة، والإيرانيون يعتقدون – وربما كانوا على حق – أن العالم، (بمن في ذلك جيران إيران من دول عربية وغير عربية) سوف "يتعايش" مرغما مع إيران نووية.

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