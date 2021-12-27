الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2021/12/27 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الى الإسراع بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

واعرب الصدر في تغريدة على “تويتر” ادناه نصها، عن شكره للمساهمين بإنجاح الانتخابات.

واعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.

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