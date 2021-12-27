العصائب تعلن موقفها من المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص ، ان تصرف المحكمة الإتحادية بدا متناقضاً إذ أنها قبلت الدعوى شكلًا وهذا دليل …

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