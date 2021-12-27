2021/12/27 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، شكره الى السلطات القضائية والأمم المتحدة والشعب العراقي، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجلس النواب، داعيا الى الاسراع في تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

ظهرت المقالة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ورفض الطعون..



الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” أولاً على النور نيوز.

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