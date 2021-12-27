الإعلام الأمني تعلن حصيلة اشتباكات جهاز مكافحة الإرهاب مع عناصر داعش في ديالى

2021/12/27 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، حصيلة اشتباكات جهاز مكافحة الإرهاب مع عناصر داعش في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القوات في جهاز مُكافحة الإرهاب وخلال تقدمهم للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكوا مع عناصر عصابات داعش الإرهابية”.وبينت أنه “تم قتل إرهابيين إثنين، كما …

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