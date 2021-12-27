الحلبوسي: الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي

2021/12/27 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ان "الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها".وهنأ الحلبوسي "جميع الكتل والشخصيات الفائزة في انتخابات مجلس النواب بدورته الخامسة"، مؤكدا على "أهمية استكمال الإجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق".

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