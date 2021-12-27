2021/12/27 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تفجير المواد أعلاه من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطهير جزيرة غرب تكريت وغرب وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطهير جزيرة غرب تكريت وغرب وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).