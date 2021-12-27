2021/12/27 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية عام 2021، عقد سكان العالم آمالا كبيرة على قرب انتهاء جائحة كورونا بعد تطويرات لقاحات ووصولها مناطق عديدة، وبدأت اقتصادات العالم في التحسن تدريجيا، ثم جاء متحور "أوميكرون" ليعيد بعض المخاوف الصحية التي تزامنت مع صعوبات اقتصادية من أهمها تعطل سلاسل الامدادات وزيادة التضخم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة وأبوظبي والهند.. 5 أسباب تدعو للتفاؤل في 2022) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة وأبوظبي والهند.. 5 أسباب تدعو للتفاؤل في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).