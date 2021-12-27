السعودية.. تنفيذ القتل تعزيرا بيمني ينتمي لداعش كان يعتزم استهداف المدنيين بعملية انتحارية

2021/12/27 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بشخص يمني ينتمي لتنظيم داعش بسبب عمله على تنفيذ عملية انتحارية في أحد المرافق العامة بتوجيه من التنظيم.

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