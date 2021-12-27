ائتلاف النصر: نقبل قرار المحكمة الإتحادية إلتزاماً بالسياقات الدستورية

2021/12/27 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن “ائتلاف النصر”، اليوم الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021م.

وأكد الائتلاف في بيان أنّ “الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الإلتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على “النصر” خاصة سواء في هذه الإنتخابات أو التي سبقتها”.

وأضاف إنّ “مواقف النصر كانت وستبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها”.

ودعا “جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة”.

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