ائتلاف النصر يعلن قبوله بقرار المحكمة الإتحادية

2021/12/27 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن “ائتلاف النصر”، اليوم الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021م.واكد أنّ “الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الإلتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم […]

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