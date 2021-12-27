الصدر يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2021/12/27 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن العراق أمانة في أعناق الجميع، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على السلم والسلام من خلال الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وتوجه الصدر بالشكر إلى كل من ساهم بإنجاح الانتخابات التشريعية في العراق، وخص منهم مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية العليا، والمفوضية العليا للانتخابات في العراق، والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، والمرجعية الدينية التي وصفها بالراعي والداعي للاستحقاق الانتخابي، وللشعب العراقي الذي قال إنه “صبر وظفر”.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 27, 2021

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