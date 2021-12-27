2021/12/27 | 18:52 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزم يحدد موعد الحراك السياسي الحقيقي واقرب الجهات للتحالف معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/27 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزم يحدد موعد الحراك السياسي الحقيقي واقرب الجهات للتحالف معها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزم يحدد موعد الحراك السياسي الحقيقي واقرب الجهات للتحالف معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).