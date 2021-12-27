تحول التراب الى ذهب وتفتح الأبواب المغلقة - منى حلمي

2021/12/27 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -------------------------------------------------تتمتع «السُلطة»، بجاذبية طاغية، لا تقاوم.



ِسحر، يجعل البشر، يفعلون كل شىء ممكن، وكل شىء غير ممكن، أيا كان نوع السُلطة..



سُلطة طبقية، سُلطة دينية، سُلطة ذكورية، سلطة فكرية.



«السُلطة»، فى العالم كله، لها «كاريزما»، والتى تعنى الهدية، أو المنحة، أو الهبة، التى تأسر القلوب، وتبهر العقول.



واذا كان كل شىء مباحا فى الحب وفى الحرب، هكذا الأمر، أ ......





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