بعد مصادقة الاتحادية: النصر يدعو القوى السياسية إلى ’معادلة حكم’ ناجحة

2021/12/27 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن "ائتلاف النصر" الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية، المصادقة على نتائج الانتخابات.

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وقال الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 كانون الاول 2021): إن "ائتلاف النصر يعلن قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021".

وأكد أن "الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الإلتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على (النصر) خاصة سواء في هذه الإنتخابات أو التي سبقتها".

وتابع أن "مواقف النصر كانت وستبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها"، داعياً "جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة".

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