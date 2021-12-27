المثنى تتصدر المحافظات بالفقر وحكومتها تكشف السبب

2021/12/27 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

كشفت الحكومة المحلية في المثنى، اليوم الاثنين، عن سبب ارتفاع مستوى الفقر في المحافظة.

وقال نائب المحافظ، سامي نعمة، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "في السنة الاخيرة هنالك تحسن في الخدمات لمسه المواطن وجاء هذا نتيجة لانجاز مشاريع عديدة".

وتابع: "لكن من المؤسف ان المحافظة لازالت ولسنوات متتالية تحافظ على الصدارة بموضوع مستوى الفقر، وهنا نستغرب الى متى تبقى الحكومة الاتحادية لاتجد حلول لانعاش المحافظة ومساعدتها".

وأشار نعمة إلى "وجود دور يقع على عاتق النواب الجدد وهو ايجاد أليات تنعش المحافظات الفقيرة".

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