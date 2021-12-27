نتائج مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري الممتاز (جدول)

2021/12/27 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وجاءت النتائج كالاتي:

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